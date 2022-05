Fondi | segregava in camera il coinquilino | 20enne viola i domiciliari e finisce in manette 

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 maggio 2022)– Nel pomeriggio di ieri, 10 maggio 2022, personale del Commissariato di P.S., di, ha tratto in arresto un ventenne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Latina, dott.ssa G. Castriota. L’indagato era sottoposto alla misura degli arrestiper i reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona ai danni del convivente, che lo aveva denunciato per le continue violenze e umiliazioni a cui era sottoposto, consistite, tra l’altro, nel privarlo della libertà personale, costringendolo a rimanere chiuso insenza permettergli di uscire, arrivando addirittura a controllarlo attraverso un sistema di video sorveglianza installato ad hoc e nel percuoterlo in più occasioni. Recentemente, personale del Commissariato di P.S. di ...