*** Flash – Attacco ai siti di Senato e Difesa dagli hacker russi del collettivo “Killnet” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Offensiva telematica dalla russia. Alcuni siti italiani da qualche minuto sono sotto Attacco degli hacker russi. L’aggressione è stata rivendicata dal collettivo russo “Killnet” e ha colpito alcuni tra i siti governativi italiani tra cui quello del Senato e quello della Difesa, irraggiungibili sul web. Secondo quanto si apprende non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l’accesso ai diversi siti. Su Telegram il collettivo ha pubblicato una serie di indirizzi che sarebbero stati violati, con l’indicazione “Attacco all’Italia”. Nell’elenco compaiono, oltre a Senato e Difesa, Scuola alti studi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Offensiva telematica dallaa. Alcuniitaliani da qualche minuto sono sottodegli. L’aggressione è stata rivendicata dalrusso “” e ha colpito alcuni tra igovernativi italiani tra cui quello dele quello della, irraggiungibili sul web. Secondo quanto si apprende non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l’accesso ai diversi. Su Telegram ilha pubblicato una serie di indirizzi che sarebbero stati violati, con l’indicazione “all’Italia”. Nell’elenco compaiono, oltre a, Scuola alti studi ...

