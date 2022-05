Advertising

sportli26181512 : Feyenoord: 'La Uefa si scusa, ma l'89% dei biglietti è andato a chi vive in Albania': Dopo la nota ufficiale di ier… - romaforever_it : Feyenoord: 'Nessuna possibilità ricorso vendita dei biglietti. L'89% è stato acquistato da albanesi'… - gilnar76 : ?? UEFA VERGOGNA?? CI AVETE DISTRUTTO UN SOGNO?? BIGLIETTI PER #Roma-FEYENOORD: CHE SCHIFO?? #Asroma #Forzaroma… - forzaroma : Feyenoord: 'La Uefa si è scusata. L'89% dei biglietti acquistati da tifosi albanesi' #ASRoma - effecci75 : @Feyenoord Qualcuno (registrato al sito uefa o alla newsletter) ha ricevuto email dalla uefa riguardo le modalità d… -

Una modalità che non sarebbe stata comunicata al: 'Non siamo stati informati dalladi una vendita anticipata dei biglietti per la finale. Tutto ciò è inaccettabile', è il tweet d'...Una modalità che non sarebbe stata comunicata al: " Non siamo stati informati dalladi una vendita anticipata dei biglietti per la finale. Tutto ciò è inaccettabile" , è il tweet d'...Il club olandese ha chiesto di rifare la procedura di vendita, ma non è possibile con l’Arena Kombetare tutta esaurita: “I tifosi della ...Il club olandese ha comunicato ufficialmente il responso del colloquio avuto con la Uefa questa mattina: "La finale con la Roma è esaurita e non ci saranno vendite aggiuntive" ...