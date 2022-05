Eurovision 2022: della prima serata restano l’ovazione per l’Ucraina e i brividi di Diodato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quello che la pandemia gli ha tolto, il Pala Olimpico gli ha ridato decuplicato. Se la sua esibizione dentro l’Arena di Verona deserta era stato il grido di dolore dell’Italia e del mondo intero due anni fa, quella di ieri sera è stata da brividi. Quelli belli. della prima serata di semifinale dell’Eurovision 2022 ci teniamo strette le sensazioni che ci ha lasciato Diodato quando è salito sul palco per cantare la sua Fai Rumore. Uno dei momenti più emozionanti dell’esibizione di Diodato all’Eurovision 2022. Il cantante ha portato il brano Fai Rumore, che avrebbe dovuto cantare nel 2022, ma per la pandemia il Festival venne annullato. Ecco cosa ci è rimasto della prima ... Leggi su amica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quello che la pandemia gli ha tolto, il Pala Olimpico gli ha ridato decuplicato. Se la sua esibizione dentro l’Arena di Verona deserta era stato il grido di dolore dell’Italia e del mondo intero due anni fa, quella di ieri sera è stata da. Quelli belli.di semifinale dell’ci teniamo strette le sensazioni che ci ha lasciatoquando è salito sul palco per cantare la sua Fai Rumore. Uno dei momenti più emozionanti dell’esibizione diall’. Il cantante ha portato il brano Fai Rumore, che avrebbe dovuto cantare nel, ma per la pandemia il Festival venne annullato. Ecco cosa ci è rimasto...

