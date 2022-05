Dolore cronico per 1 italiano su 5, da Siaarti ‘Manifesto contro sofferenza’ (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – In Italia colpisce una persona su 5, ovvero il 21,7% della popolazione, uno su 4 ne soffre in media per 7 lunghi anni. È il Dolore cronico, ovvero persistente, continuo o ricorrente, che perdura da più di 3 mesi , influenzando la qualità di vita del paziente e riducendone le capacità funzionali. Non a caso tale condizione è stata riconosciuta dall’Oms come uno dei maggiori problemi mondiali di salute pubblica in generale, in quanto interessa tutte le fasce di età con una maggiore prevalenza nelle donne. Ha conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psichico, per non parlare dell’impatto negativo che ha anche sulla vita lavorativa, sociale e di relazione. Oltre il 90% dei casi di Dolore cronico è trattabile e curabile con una terapia multimodale (che comprende farmaci, tecniche mininvasive e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – In Italia colpisce una persona su 5, ovvero il 21,7% della popolazione, uno su 4 ne soffre in media per 7 lunghi anni. È il, ovvero persistente, continuo o ricorrente, che perdura da più di 3 mesi , influenzando la qualità di vita del paziente e riducendone le capacità funzionali. Non a caso tale condizione è stata riconosciuta dall’Oms come uno dei maggiori problemi mondiali di salute pubblica in generale, in quanto interessa tutte le fasce di età con una maggiore prevalenza nelle donne. Ha conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psichico, per non parlare dell’impatto negativo che ha anche sulla vita lavorativa, sociale e di relazione. Oltre il 90% dei casi diè trattabile e curabile con una terapia multimodale (che comprende farmaci, tecniche mininvasive e ...

