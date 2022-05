DIRETTA Giro d’Italia 2022, Catania-Messina LIVE: si arriva nella città di Vincenzo Nibali (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Catania-Messina, quinta tappa del Giro d’Italia 2022. Dopo l’arrivo in quota sull’Etna, che ha cambiato volto alla classifica generale, arriva una frazione che potrà far respirare un po’ il gruppo, con la seconda presumibile volata fra i velocisti presenti nella Corsa Rosa. Giornata di 174 chilometri che non è, almeno sulla carta, troppo impegnativa. La prima parte può trarre in inganno, con la strada che si impenna leggermente ad Acireale, mentre dopo poco più di 50 chilometri arriva la lunghissima salita di Portella Mandrazzi, un seconda categoria che si mantiene sempre attorno al 4% di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella, quinta tappa del. Dopo l’arrivo in quota sull’Etna, che ha cambiato volto alla classifica generale,una frazione che potrà far respirare un po’ il gruppo, con la seconda presumibile volata fra i velocisti presentiCorsa Rosa. Giornata di 174 chilometri che non è, almeno sulla carta, troppo impegnativa. La prima parte può trarre in inganno, con la strada che si impenna leggermente ad Acireale, mentre dopo poco più di 50 chilometrila lunghissima salita di Portella Mandrazzi, un seconda categoria che si mantiene sempre attorno al 4% di ...

