Coppa Italia: l’Inter esulta, Allegri indemoniato, lite ed espulsione (Di mercoledì 11 maggio 2022) l’Inter si appresta a vincere la finale di Coppa Italia, ma prima della fine del match arriva anche l’espulsione di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. L’allenatore bianconero era già stato graziato durante i tempi regolamentari da Valeri per una lite con Massimiliano Farris dell’Inter, con Allegri che si è fiondato sulla panchina nerazzurra. In quella circostanza Allegri è stato anche ammonito, quando si è visto sventolare il cartellino giallo ha detto anche a muso duro: “Mi prendo anche il rosso”. Ma la rabbia di Allegri è esplosa di nuovo durante la finale di Coppa Italia. Durante i temi supplementari e dopo che la Juve aveva subito il 4-2 da Perisic ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022)si appresta a vincere la finale di, ma prima della fine del match arriva anche l’di Massimiliano, tecnico della Juventus. L’allenatore bianconero era già stato graziato durante i tempi regolamentari da Valeri per unacon Massimiliano Farris del, conche si è fiondato sulla panchina nerazzurra. In quella circostanzaè stato anche ammonito, quando si è visto sventolare il cartellino giallo ha detto anche a muso duro: “Mi prendo anche il rosso”. Ma la rabbia diè esplosa di nuovo durante la finale di. Durante i temi supplementari e dopo che la Juve aveva subito il 4-2 da Perisic ...

