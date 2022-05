Classifica Giro d’Italia 2022, quinta tappa: Lopez conserva la maglia rosa. Ciccone in top-20 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juan Pedro Lopez conserva la maglia rosa al Giro d’Italia 2022. La quarta tappa non ha stravolto la Classifica generale per quanto riguarda le posizioni di riferimento, la volata di Messina vinta da Arnaud Demare non ha smobilitato la situazione. Lo spagnolo della Trek-Segafredo resta in testa alla graduatoria con 39” di vantaggio sul tedesco Lennard Kaemna, vincitore ieri sull’Etna davanti all’iberico. Simon Yates resta il migliore dei big con 5” sul belga Mauri Vansevenant, 13” sull’olandese Wilco Kelderman, 19” su Bilbao e Almeida, 22” su Porte, 24” su Bardet e Carapaz, 33” su Landa, 34” su Hindley, 50” su Ciccone. Vincenzo Nibali è 32mo a 2’34” da Yates. Di seguito la Classifica generale del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Juan Pedrolaal. La quartanon ha stravolto lagenerale per quanto riguarda le posizioni di riferimento, la volata di Messina vinta da Arnaud Demare non ha smobilitato la situazione. Lo spagnolo della Trek-Segafredo resta in testa alla graduatoria con 39” di vantaggio sul tedesco Lennard Kaemna, vincitore ieri sull’Etna davanti all’iberico. Simon Yates resta il migliore dei big con 5” sul belga Mauri Vansevenant, 13” sull’olandese Wilco Kelderman, 19” su Bilbao e Almeida, 22” su Porte, 24” su Bardet e Carapaz, 33” su Landa, 34” su Hindley, 50” su. Vincenzo Nibali è 32mo a 2’34” da Yates. Di seguito lagenerale del ...

