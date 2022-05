Civitanova-Perugia oggi: orario, canale tv, programma, streaming gara-4 Finale Scudetto volley 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) oggi mercoledì 11 maggio (ore 20.45) si gioca Civitanova-Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum va in scena il quarto atto della serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il tricolore. La Lube conduce per 2-1 e va a caccia del successo che varrebbe il settimo Scudetto della storia, i Block Devils sono con le spalle al muro e sono obbligati a vincere in trasferta per meritarsi la bella di spareggio. Si preannuncia grande battaglia tra le due corazzate. I marchigiani inseguono il colpaccio dopo essersi imposti in gara-1 in trasferta e i gara-2 in casa, mentre gli umbri hanno reagito in gara-3 e ora puntano al successo in trasferta per continuare a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)mercoledì 11 maggio (ore 20.45) si gioca-4 delladimaschile. All’Eurosuole Forum va in scena il quarto atto della serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il tricolore. La Lube conduce per 2-1 e va a caccia del successo che varrebbe il settimodella storia, i Block Devils sono con le spalle al muro e sono obbligati a vincere in trasferta per meritarsi la bella di spareggio. Si preannuncia grande battaglia tra le due corazzate. I marchigiani inseguono il colpaccio dopo essersi imposti in-1 in trasferta e i-2 in casa, mentre gli umbri hanno reagito in-3 e ora puntano al successo in trasferta per continuare a ...

