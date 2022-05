Bendzius Mani' MVP regular season

Advertising

LE QUALITA' DIÈ sotto gli occhi di tutti chesia un grande tiratore, soprattutto come chiamano gli americani uno "Streak Shooter", un tiratore di striscia, quando entra in trance ...... con una società a sua volta ribaltata e affidata alled i Luis Scola. Lo chiamano "General" ... Più difficile arginare il fisico di Bilan esotto canestro: sorpasso sardo ma Varese ...Eimantas Bendzius con il 57% dei voti è il Manì MVP della regular season di Sassari, frutto di un girone di ritorno pazzesco e di prestazioni di altissimo livello. L’ala lituana è da subito ...Sassari tocca il +20 dopo due triple di Bendzius e il tocco di Burnell a 5.36. La gara è nelle mani della Dinamo che a 3.03 arriva al 75-45 per un 28-10 in 7’. Mannion ne mette cinque in fila, ...