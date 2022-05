Bayern Monaco, il ds Salihamidzic conferma l’arrivo di Mazraoui: “Darà freschezza” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha confermato l’imminente arrivo di Noussair Mazraoui, in scadenza di contratto con l’Ajax. Ecco le sue parole: “Siamo alle battute finali, sta procedendo bene. È un giocatore che dà una ventata di freschezza. Sappiamo quanto sia duro il mercato del terzino destro”. Secondo i rumors, il marocchino avrebbe già firmato fino al 2026 con i Campioni di Germania. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Hasan, direttore sportivo del, hato l’imminente arrivo di Noussair, in scadenza di contratto con l’Ajax. Ecco le sue parole: “Siamo alle battute finali, sta procedendo bene. È un giocatore che dà una ventata di. Sappiamo quanto sia duro il mercato del terzino destro”. Secondo i rumors, il marocchino avrebbe già firmato fino al 2026 con i Campioni di Germania. SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : Manuel #Pisano ha deciso di lasciare la #Juventus per andare al Bayern Monaco, a partire dalla prossima stagione. S… - gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - gippu1 : Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monac… - sportface2016 : #BayernMonaco, il ds #Salihamidzic conferma l’arrivo di #Mazraoui: “Darà freschezza” - ItaSportPress : #Bayern, che colpo in casa #Juventus! -