Bassetti | Bene la fine dell' obbligo di mascherina in aereo

Leggi su agi

(Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - "Meno male: il fatto di aver tolto l'diindal 16 maggio è un fatto positivo. Tra l'altro l'aggiornamentoe misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall'Easa e Ecdc, non è un divieto: chi vorrà portarla, potrà farlo tranquillamente e per alcuni è consigliabile continuare a metterla. Ma non bisogna guardare a chi non porta il dispositivo di protezione individuale come a un appestato". Lo dice all'AGI Matteo, direttorea clinica malattie infettive'ospedale San Martino di Genova. "Bisogna spiegare alla gente che si può convivere con questo virus e lo stiamo facendo", affermache vorrebbe vedere l'Oms più presente anche sulla questione Cina-lockdown che "non porterà a 'Covid Zero', ma solo ...