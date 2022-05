Arsenal, idea Gabriel Jesus: c’è il gradimento del brasiliano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gabriel Jesus potrebbe lasciare il Manchester City direzione Arsenal: è l’ultima idea dei Gunners per l’estate Il City dopo aver ingaggiato Haaland per la prossima stagione, potrebbe anche lasciar partire uno dei suoi attaccanti. In cima alla lista delle cessioni ci sarebbe Gabriel Jesus, che piace all’Arsenal. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbe anche il gradimento del giocatore per i Gunners oltre che del suo agente che ha aperto alla possibilità di cambiare aria restando comunque in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022)potrebbe lasciare il Manchester City direzione: è l’ultimadei Gunners per l’estate Il City dopo aver ingaggiato Haaland per la prossima stagione, potrebbe anche lasciar partire uno dei suoi attaccanti. In cima alla lista delle cessioni ci sarebbe, che piace all’. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ci sarebbe anche ildel giocatore per i Gunners oltre che del suo agente che ha aperto alla possibilità di cambiare aria restando comunque in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

