All'Olimpico succede di tutto: cade la Juventus, l'Inter vince la Coppa Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Finale di Coppa Italia dalle tante emozioni: All'Olimpico di Roma, trionfa l'Inter nei tempi supplmentari, cade la Juventus per 4-2 Il Derby di Italia non è mai una partita come le altre, figuriamoci quando può valere un trofeo. Juventus e Inter si erano dati appuntamento All'Olimpico di Roma, questa sera, per una finale di Coppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

