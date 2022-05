Voti e Statistiche Fantacalcio 36a giornata: Tonali leader, De Sciglio disastroso (Di martedì 10 maggio 2022) In questa rubrica settimanale analizziamo, ruolo per ruolo, i Voti più imprevedibili di giornata (in positivo e in negativo) condividendo poi tutte le Statistiche con i Top e Flop della settimana. PORTIERI: MAENPAA 7,5: a inizio gara compie un ottimo rilancio che porta al gol di Henry. Non può fare molto sui tre gol subiti. BERISHA 7,5: nel primo tempo compie qualche buona uscita, nella ripresa è bravissimo a parare il rigore di Insigne. E’ sfortunato in occasione del gol di Fabian Ruiz. VICARIO 7: può fare poco sui quattro gol presi. Tiene a galla i suoi con parate importanti. CONSIGLI 7: respinge diversi tentativi, soprattutto nel primo tempo. Nega il gol a Deulofeu in più di un’occasione. HANDANOVIC 5,5: non si tuffa nemmeno sul gol di Pinamonti, ma in effetti poco poteva fare. In uscita su Asllani prende gol sotto le ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022) In questa rubrica settimanale analizziamo, ruolo per ruolo, ipiù imprevedibili di(in positivo e in negativo) condividendo poi tutte lecon i Top e Flop della settimana. PORTIERI: MAENPAA 7,5: a inizio gara compie un ottimo rilancio che porta al gol di Henry. Non può fare molto sui tre gol subiti. BERISHA 7,5: nel primo tempo compie qualche buona uscita, nella ripresa è bravissimo a parare il rigore di Insigne. E’ sfortunato in occasione del gol di Fabian Ruiz. VICARIO 7: può fare poco sui quattro gol presi. Tiene a galla i suoi con parate importanti. CONSIGLI 7: respinge diversi tentativi, soprattutto nel primo tempo. Nega il gol a Deulofeu in più di un’occasione. HANDANOVIC 5,5: non si tuffa nemmeno sul gol di Pinamonti, ma in effetti poco poteva fare. In uscita su Asllani prende gol sotto le ...

