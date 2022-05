Salario minimo, Landini: “Discussione non rinviabile, ma l’obiettivo è ottenerlo insieme ai diritti contrattuali” (Di martedì 10 maggio 2022) “Serve un intervento legislativo che stabilisca la retribuzione giusta ed equa come dice l’articolo 36 della nostra Costituzione”. Così Maurizio Landini a ilFattoQuotidiano.it. Il tema è il Salario minimo. “Per noi significa non solo far riferimento al Salario inteso come minimi contrattuali, ma vuol dire garantire come trattamento economico tutte le voci che un contratto nazionale prevede”. “l’obiettivo per noi – spiega il segretario della Cgil – è arrivare a dare una validità di legge ai contratti nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, perché in quel modo si stabilisce non solo il Salario minimo ma anche i diritti fondamentali: l’orario di lavoro, le ferie, la malattia, l’infortunio e serve una legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Serve un intervento legislativo che stabilisca la retribuzione giusta ed equa come dice l’articolo 36 della nostra Costituzione”. Così Maurizioa ilFattoQuotidiano.it. Il tema è il. “Per noi significa non solo far riferimento alinteso come minimi, ma vuol dire garantire come trattamento economico tutte le voci che un contratto nazionale prevede”. “per noi – spiega il segretario della Cgil – è arrivare a dare una validità di legge ai contratti nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, perché in quel modo si stabilisce non solo ilma anche ifondamentali: l’orario di lavoro, le ferie, la malattia, l’infortunio e serve una legge ...

