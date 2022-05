Milan a due passi dallo scudetto (Di martedì 10 maggio 2022) . Mancano solo più quattro punti alla squadra di Pioli per conquistare il tricolore. Con una vittoria e un pareggio nelle prossime due ultime gare della stagione, il Milan diventerebbe Campione d’Italia per la 19° volta nella sua Storia. Con la vittoria al Bentegodi sul Verona di Tudor (1-3), i rossoneri mantengono il vantaggio di due punti sull’Inter, che venerdì aveva vinto in rimonta sull’Empoli di Andrezzoli (4-2). Per la lotta per la salvezza, anche tutto resta aperto. Oggi a retrocedere sarebbero il Venezia, il Genoa e il Cagliari, ma nei prossimi 180 minuti tutto potrebbe ancora accadere. : mancano 4 punti per la matematica . Mancano ormai solo più due partite al termine di questa combattuta Serie A 2021/22. La squadra di Pioli ha il vantaggio di due punti sui rivali concittadini dell’Inter. Con una vittoria e anche un solo un pareggio, nelle prossime ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) . Mancano solo più quattro punti alla squadra di Pioli per conquistare il tricolore. Con una vittoria e un pareggio nelle prossime due ultime gare della stagione, ildiventerebbe Campione d’Italia per la 19° volta nella sua Storia. Con la vittoria al Bentegodi sul Verona di Tudor (1-3), i rossoneri mantengono il vantaggio di due punti sull’Inter, che venerdì aveva vinto in rimonta sull’Empoli di Andrezzoli (4-2). Per la lotta per la salvezza, anche tutto resta aperto. Oggi a retrocedere sarebbero il Venezia, il Genoa e il Cagliari, ma nei prossimi 180 minuti tutto potrebbe ancora accadere. : mancano 4 punti per la matematica . Mancano ormai solo più due partite al termine di questa combattuta Serie A 2021/22. La squadra di Pioli ha il vantaggio di due punti sui rivali concittadini dell’Inter. Con una vittoria e anche un solo un pareggio, nelle prossime ...

