Medaglia d’oro a Policoro per l’Olympia DanceSportStudio (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) -Gli atleti dell’Olympia DanceSportStudio di San Giorgio del Sannio (BN) continuano a conquistare medaglie nei campionati Italiani FIDS 2022. Alla tappa di Policoro l’associazione sportiva conquista un oro per la categoria bachata shine con Federica Micco che si laurea campionessa d’Italia. La sua esibizione travolgente ha incantato i giudici che l’hanno premiata a pieni voti. La danzatrice è riuscita a conquistare il titolo di campionessa d’Italia gareggiando contro 77 soliste provenienti da tutt’Italia. Federica, classe 2005, continua a conquistare obiettivi importanti per la sua carriera. Solo un anno fa aveva conquistato il passaggio di classe durante i campionati FIDS di Rimini. Quest’anno è scesa nella pista del PalaErcole con una determinazione mai vista prima. La grinta e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) -Gli atleti deldi San Giorgio del Sannio (BN) continuano a conquistare medaglie nei campionati Italiani FIDS 2022. Alla tappa dil’associazione sportiva conquista un oro per la categoria bachata shine con Federica Micco che si laurea campionessa d’Italia. La sua esibizione travolgente ha incantato i giudici che l’hanno premiata a pieni voti. La danzatrice è riuscita a conquistare il titolo di campionessa d’Italia gareggiando contro 77 soliste provenienti da tutt’Italia. Federica, classe 2005, continua a conquistare obiettivi importanti per la sua carriera. Solo un anno fa aveva conquistato il passaggio di classe durante i campionati FIDS di Rimini. Quest’anno è scesa nella pista del PalaErcole con una determinazione mai vista prima. La grinta e ...

Advertising

Esercito : Iniziamo la settimana con la Bandiera di Guerra dell’Esercito che, in occasione del 161° anniversario della sua cos… - _Carabinieri_ : #4maggio 1980: in un agguato mafioso muore il Cap. Emanuele Basile mentre si trova con la moglie e la figlia, dopo… - poliziadistato : #30aprile 2014 ci lasciava Roberto Mancini, sostituto commissario medaglia d'oro al valor civile, dopo una lunga ma… - anteprima24 : ** Medaglia d’oro a #Policoro per l'Olympia DanceSportStudio ** - Ars_Bellica_ : #AccaddeOggi :L'assedio di #Livorno si svolse tra #10maggio ed 11 maggio 1849 durante il #Risorgimento. Finì con la… -

Brigata Sassari, cambio al comando del 151/o Reggimento ... la Bandiera di Guerra del 151/o Reggimento, decorata di due Croci di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, di due Medaglie d'Oro al Valor Militare e di una Medaglia d'Oro al Valore dell'Esercito, ... Cappelli, il marò brindisino caduto nella battaglia di Lissa - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi ... il 20 luglio 1866 nella sfortunata battaglia di Lissa, trovò la morte inabissandosi con la sua nave, ricevendo in quell'azione la medaglia d'oro alla memoria. La 'Palestro' avanzava al centro dello ... il Resto del Carlino ... la Bandiera di Guerra del 151/o Reggimento, decorata di due Croci di Cavaliere dell'Ordine Militare'Italia, di due Medaglieal Valor Militare e di unaal Valore dell'Esercito, ...... il 20 luglio 1866 nella sfortunata battaglia di Lissa, trovò la morte inabissandosi con la sua nave, ricevendo in quell'azione laalla memoria. La 'Palestro' avanzava al centro dello ... Lo Zabaione di Simonetta è medaglia d’oro a Parigi