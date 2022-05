Mariupol, la festa è tra le macerie (Di martedì 10 maggio 2022) Nella città distrutta e occupata si celebra l’anniversario della vittoria. Non si ferma l’assalto all’acciaieria Il battaglione Azov: nessuna resa Leggi su lastampa (Di martedì 10 maggio 2022) Nella città distrutta e occupata si celebra l’anniversario della vittoria. Non si ferma l’assalto all’acciaieria Il battaglione Azov: nessuna resa

Advertising

LaStampa : Mariupol, la festa è tra le macerie - konstantinaBel3 : RT @LaStampa: Mariupol, la festa è tra le macerie - LaStampa : Mariupol, la festa è tra le macerie - alesi_enrico : RT @colonnelloedi: Il Giorno della Vittoria è stato celebrato anche in Israele. Un ex residente di Mariupol ha detto che 'nessuno Zelensk… - colonnelloedi : Il Giorno della Vittoria è stato celebrato anche in Israele. Un ex residente di Mariupol ha detto che 'nessuno Ze… -