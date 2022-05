Lecce, chiama “orsacchiotte” le sue studentesse: professore finisce nei guai dopo le denunce (Di martedì 10 maggio 2022) Un professore di un istituto superiore di Lecce finisce nei guai: avrebbe chiamato alcune studentesse “orsacchiotte”. È indagato per molestie. Come riporta Tgcom24 che ha ricostruito il caso, nei suoi confronti l’istituto ha avviato un procedimento disciplinare. L’inchiesta è partita da un esposto in Procura presentato dalla dirigente sulla base del racconto fatto da due studentesse 16enni. Le giovani avrebbero raccontato e poi scritto alla dirigente che il professore le chiamava “orsacchiotte” e si rivolgeva loro con termini affettuosi. Lecce, professore indagato Lunedì si è svolto l’incidente probatorio, davanti al pm, al quale ha partecipato anche una delle due ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Undi un istituto superiore dinei: avrebbeto alcune”. È indagato per molestie. Come riporta Tgcom24 che ha ricostruito il caso, nei suoi confronti l’istituto ha avviato un procedimento disciplinare. L’inchiesta è partita da un esposto in Procura presentato dalla dirigente sulla base del racconto fatto da due16enni. Le giovani avrebbero raccontato e poi scritto alla dirigente che illeva “” e si rivolgeva loro con termini affettuosi.indagato Lunedì si è svolto l’incidente probatorio, davanti al pm, al quale ha partecipato anche una delle due ...

