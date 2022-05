Advertising

iconanews : L. elettorale: Fico, ci sono margini per cambiarla - NonPeli : Grazie - marcusPiero : @SERGIOMATTAREL4 @CorteCost @dottorsottile @Pres_Casellati @Roberto_Fico @GiuseppeConteIT @EnricoLetta… - polis1963 : @GiancarloCanc @Roberto_Fico @Mov5Stelle @virginiaraggi @LauraBottici Preparatevi a uova e pomodori MARCI quando in… - StefanoCavatton : @serebellardinel @grillo @mov5s @LegaSalvini @GiuseppeConteIT E allora fate cascare il governo, cambiate la legge e… -

Agenzia ANSA

Per il presidente della Camera, Roberto, "ci sono ancora margini per cambiare la legge" prima delle prossine politiche. Lo ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista a Trentola Ducenta, nel Casertano. "E' un tema ......Giorgetti e Luca Zaia da una parte e Luigi Di Maio e Robertodall'altra prendessero le redini dei rispettivi movimenti sarebbero minori le apprensioni sulla prossima competizione. ... L. elettorale: Fico, ci sono margini per cambiarla - Ultima Ora Per il presidente della Camera, Roberto Fico, "ci sono ancora margini per cambiare la legge elettorale" prima delle prossine politiche. Lo ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista a Trentol ...C'è un appuntamento quasi rimosso: si tratta delle elezioni politiche che si terranno l'anno prossimo. Quando il presidente della Repubblica salvò la legislatura chiamando ...