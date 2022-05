Juventus-Inter, Inzaghi può già esultare: arriva la conferma (Di martedì 10 maggio 2022) La finale di Coppa Italia che si giocherà tra Juventus e Inter si avvicina, ma Inzaghi ora può tirare un sospiro di sollievo Manca sempre meno per la finale di Coppa Italia, in cui si affronteranno Juventus e Inter. Sarà, di nuovo per questa stagione, Derby d’Italia. E la tensione inizia a crescere. Molte sono, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) La finale di Coppa Italia che si giocherà trasi avvicina, maora può tirare un sospiro di sollievo Manca sempre meno per la finale di Coppa Italia, in cui si affronteranno. Sarà, di nuovo per questa stagione, Derby d’Italia. E la tensione inizia a crescere. Molte sono, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - forumJuventus : (Gds) 'Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: quotazioni in rialzo per Dybala e Bernardeschi dal 1°… - DiMarzio : .?@juventusfc?, l’allenamento LIVE dalla Continassa: #Pellegrini e #Locatelli in gruppo - FilipponeDiego1 : RT @juventusfc: Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ?? https:/… - sportli26181512 : Juve-Inter, Inzaghi: 'Se penso all'8 luglio non mi aspettavo un anno così positivo': L'allenatore nerazzurro in con… -