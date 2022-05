Il Paradiso delle Signore, Ludovica ancora nei guai: segreto inconfessabile (Di martedì 10 maggio 2022) Svolta in arrivo per il personaggio di Ludovica Brancia di Montalto nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Ludovica Brancia di Montalto (screenshot RaiPlay)La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore non si è rivelata essere molto semplice per il personaggio di Ludovica. La giovane ereditiera milanese è stata infatti coinvolta in un piano diabolico organizzato da sua madre ai suoi danni. La donna non ha infatti preso bene la storia segreta di Ludovica con Marcello Barbieri, direttore di sala e barista. Per questo motivo ha raccontato a sua figlia una serie di bugie che hanno minato la sua storia d’amore. Marcello ha infatti sul finale lasciato Ludovica che sconvolta ... Leggi su direttanews (Di martedì 10 maggio 2022) Svolta in arrivo per il personaggio diBrancia di Montalto nella settima stagione de IlIl personaggio diBrancia di Montalto (screenshot RaiPlay)La sesta stagione de Ilnon si è rivelata essere molto semplice per il personaggio di. La giovane ereditiera milanese è stata infatti coinvolta in un piano diabolico organizzato da sua madre ai suoi danni. La donna non ha infatti preso bene la storia segreta dicon Marcello Barbieri, direttore di sala e barista. Per questo motivo ha raccontato a sua figlia una serie di bugie che hanno minato la sua storia d’amore. Marcello ha infatti sul finale lasciatoche sconvolta ...

