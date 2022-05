Il cuore di Malinovskyi | in un bar di Almé accetta l’invito di un papà e incontra il figlio disabile

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 maggio 2022) Almè. Stava facendo colazione al bar Opera Lab di Almè quando gli si è avvicinato unche lo ha invitato a casa sua: voleva fargli salutare suoBruno, 38 anni,. E Ruslannon ha saputo dire di no. Ha finito il suo cappuccino ed ha seguito il. “È stato gentilissimo e mioera davvero incredulo – racconta Dario Locatelli -. Ho postato la fotografia sulla mia pagina Facebook perché volevo mostrare a tutti la felicità di Bruno e la disponibilità di Ruslan, che mi ha davvero commosso”. Bruno Locatelli è di origine peruviana: “Io e mia moglie siamo stati due mesi in Perù nel 1984 per andare a prenderlo, lo abbiamo portato qui in Italia nel gennaio 1985, quell’inverno che aveva nevicato tantissimo. Lui non parla ma capisce tutto. È tifoso ...