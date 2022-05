Advertising

LeibaParsec : @242_duran @Courtaud16 @putino Era la risposta a 'gli alleati occidentali potrebbero stufarsi, e mollare l'Ucraina al suo destino?' - RealGossipland : Jessica Selassiè coinvolta in un finto gossip con Alex Belli e Delia Duran: ecco cosa è successo DETTAGLI QUI… - duranradio1 : I @duranduran il 10 maggio del 1982 la band inglese pubblica uno degli album più iconici degli anni 80… - 242_duran : @LeibaParsec @Courtaud16 @putino Provare a pigliarsi pezzi di russia non credo, e comunque ho risposto a un tweet c… - LeibaParsec : @242_duran @Courtaud16 @putino Sono quasi certo che, se l'ucraina provasse a pigliarsi pezzi di russia, il supporto… -

TGCOM

Il 10 maggio del 1982 la band inglese pubblica uno degli album più iconici degli anni 80 e a novembreSi sfiora il pop anni '80 deidi "Save a Prayer" per continuare con i romantici tanghi di Astor Piazzola "Bando", "Oblivion" e "Libertango", fino alle indimenticabili melodie di Nicola ... I Duran Duran festeggiano 40 anni di "Rio" entrando nella Rock & Roll Hall Fame ", e che saranno ulteriormente messi in evidenza nel remix statunitense del disco pensato per venire incontro al gusto più rock americano. Non a caso il disco sarebbe entrato nella top 10 americana re ..."Rio" è il disco del sole, delle spiagge, dalle barche a vela e delle belle donne, ma è anche un disco fatto di ombre e di templi, che sprigionava tutto quanto passasse nella testa dei Duran Duran e d ...