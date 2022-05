Genoa, missione salvezza: i tifosi rossoblù lo faranno a Napoli! (Di martedì 10 maggio 2022) Domenica alle ore 15 il Napoli affronterà il Genoa in occasione della sfida valida per la penultima giornata di campionato. Mentre gli azzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato, se non consolidare il terzo posto in classifica, i rossoblù tenteranno in tutti modi di portare a casa i 3 punti per raggiungere la tanto agognata salvezza. Genoa, tifosi (GettyImages) L’iniziativa dei tifosi del Genoa Secondo quanto riportato da La Repubblica, i tifosi del Genoa si starebbero preparando ad invadere il Maradona per sostenere la propria squadra in un momento molto delicato della stagione. Il noto giornale parla di un’assemblea che si terrà questa sera alle ore 21:00 sotto la Gradinata Nord, dove si parlerà ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Domenica alle ore 15 il Napoli affronterà ilin occasione della sfida valida per la penultima giornata di campionato. Mentre gli azzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato, se non consolidare il terzo posto in classifica, itenteranno in tutti modi di portare a casa i 3 punti per raggiungere la tanto agognata(GettyImages) L’iniziativa deidelSecondo quanto riportato da La Repubblica, idelsi starebbero preparando ad invadere il Maradona per sostenere la propria squadra in un momento molto delicato della stagione. Il noto giornale parla di un’assemblea che si terrà questa sera alle ore 21:00 sotto la Gradinata Nord, dove si parlerà ...

