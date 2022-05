Eurovision 2022: i 7 paesi eliminati ed i primi 10 qualificati per la finale (Di martedì 10 maggio 2022) Questa sera Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika hanno presentato la prima serata dedicata all’Eurovision Song Contest a Torino. Ad esibirsi sono stati 17 paesi e solo 10 di loro hanno conquistato il pass per la serata finale, dove li aspetteranno gli altri 10 che si qualificheranno nella serata di giovedì sera ed ovviamente i big five, ovvero Italia, UK, Spagna, Germania e Francia. A passare il turno sono stati: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e paesi Bassi. Restano così fuori dai giochi Albania, Lettonia, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Danimarca ed Austria. Here’s the 10 qualifiers from the First Semi-Final! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/qxqezFuY9g — Eurovision Song Contest ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Questa sera Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika hanno presentato la prima serata dedicata all’Song Contest a Torino. Ad esibirsi sono stati 17e solo 10 di loro hanno conquistato il pass per la serata, dove li aspetteranno gli altri 10 che si qualificheranno nella serata di giovedì sera ed ovviamente i big five, ovvero Italia, UK, Spagna, Germania e Francia. A passare il turno sono stati: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia eBassi. Restano così fuori dai giochi Albania, Lettonia, Slovenia, Bulgaria, Croazia, Danimarca ed Austria. Here’s the 10 qualifiers from the First Semi-Final! ##ESCpic.twitter.com/qxqezFuY9g —Song Contest ...

