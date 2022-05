Detenuto e guardia carceraria in fuga | finita la caccia all’uomo Lei è morta e lui è tornato in carcere

(Di martedì 10 maggio 2022) Èdopo 11 giorni ladi Vicki White e Casey White, rispettivamentedi una prigione della Contea di Lauderdale, Alabama. Dei due non si aveva più traccia dopo che la donna aveva preso in carico il trasporto delverso il tribunale per un’udienza atta a valutare lo stato mentale dell’uomo, che si era dichiarato incapace di intendere e di volere, che in realtà non era prevista. A quanto pare avrebbe fatto tutto parte di un piano della donna per far evadere ile fuggire insieme verso una meta esotica.inrintracciati Unadurata più di 10 giorni, durante i ...

Sette anni fa, nel 2015, nello stato di New York una guardia carceraria si innamorò di un detenuto e poi aiutò sia l'uomo che un compagno di cella a fuggire dal carcere. La vicenda aveva anche ... Per giorni i notiziari americani hanno raccontato del carcerato e della guardia carceraria. Casey White, il detenuto evaso, è stato arrestato e Vicky White (casuale lo stesso cognome, i due non ... Il detenuto e la guardia penitenziaria. L'evasione finisce in tragedia: lei si toglie la vita