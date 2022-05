Descalzi e Draghi premiati dall’Atlantic Council (Di martedì 10 maggio 2022) Quando domani, 11 maggio, il Ceo di Eni, Claudio Descalzi, riceverà all’Atlantic Council di Washington il premio per la Business Leadership nell’ambito della cerimonia dei “Distinguished Leadership Awards” assegnati del think tank statunitense, a consegnarglielo sarà Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell’Industria emiratino e direttore generale della Adnoc — la società petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Non è banale, frutto certamente di una stima professionale di cui Descalzi gode ad Abu Dhabi, di un rapporto operativo che dura da tempo tra Eni e Adnoc, di relazioni personali. Ma c’è anche da sottolineare che quanto accade significa che nel terreno neutro statunitense Italia e Emirati distendono una fase complessa dei legami che va avanti da qualche mese. La consegna del premio a Descalzi da parte di Al Jaber è un ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) Quando domani, 11 maggio, il Ceo di Eni, Claudio, riceverà all’Atlanticdi Washington il premio per la Business Leadership nell’ambito della cerimonia dei “Distinguished Leadership Awards” assegnati del think tank statunitense, a consegnarglielo sarà Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell’Industria emiratino e direttore generale della Adnoc — la società petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Non è banale, frutto certamente di una stima professionale di cuigode ad Abu Dhabi, di un rapporto operativo che dura da tempo tra Eni e Adnoc, di relazioni personali. Ma c’è anche da sottolineare che quanto accade significa che nel terreno neutro statunitense Italia e Emirati distendono una fase complessa dei legami che va avanti da qualche mese. La consegna del premio ada parte di Al Jaber è un ...

