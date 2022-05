Covid | 843 positivi a Bergamo | ricoveri in calo ma altri 34 decessi in Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 maggio 2022) Sono 843 i nuovial-19 in provincia di, 9.481 ina fronte di 62.163 tamponi effettuati (il 15,2%). Negli ospedali lombardi tornano a diminuire i ricoverati i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e continuano a diminuire anche i ricoverati nei reparti (-8). Sono invece 34 i. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 62.163, totale complessivo: 37.090.009 – i nuovi casi: 9.481 – in terapia intensiva: 36 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.086 (-8) – i, totale complessivo: 40.186 (+34) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.947 di cui 1.130 a Milano città;: 843; Brescia: 1.175; Como: 594; Cremona: 349; Lecco: 433; Lodi: 206; Mantova: 422; Monza e Brianza: 828; Pavia: ...