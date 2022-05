Concorsi Asl Roma, due bandi per collaboratori e assistenti amministrativi: diario prova orale (Di martedì 10 maggio 2022) *aggiornamento del 10/05/2022: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio 2022, il diario della prova orale del concorso per l’assunzione di 326 posti di collaboratore amministrativo (categoria D). Leggi l’avviso Indetti due Concorsi Asl Roma 1 per amministrativi, in particolare: 406 assistenti amministrativi, categoria C, per diplomati (qui il bando); 326 collaboratori amministrativi, categoria D, per laureati (qui il bando). I posti e le sedi di assegnazione per ciascuna procedura sono: 406 assistenti amministrativi 326 collaboratori amministrativi 234 posti ASL Roma 1; 116 posti ASL Roma ... Leggi su leggioggi (Di martedì 10 maggio 2022) *aggiornamento del 10/05/2022: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 maggio 2022, ildelladel concorso per l’assunzione di 326 posti di collaboratore amministrativo (categoria D). Leggi l’avviso Indetti dueAsl1 per, in particolare: 406, categoria C, per diplomati (qui il bando); 326, categoria D, per laureati (qui il bando). I posti e le sedi di assegnazione per ciascuna procedura sono: 406326234 posti ASL1; 116 posti ASL...

