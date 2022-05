Chi è S10, la cantante dell’Olanda all’Eurovision 2022 e la canzone (Di martedì 10 maggio 2022) S10, conosciuta dai più con il nome d’arte è registrata all’anagrafe come Stien den Hollander (questo il suo nome completo). Da sempre appassionata di musica, la carriera di S10 ha preso il via quando era appena 17enne quando ha avuto modo di firmare il suo primo contratto discografico. Da qui ha spiccato il volo e pubblicato diversi album così come degli EP e delle canzoni. Tra i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest troviamo anche S10, che rappresenterà i Paesi Bassi, o Olanda se preferite, alla manifestazione. La cantante ha detto di tenere particolarmente al suo progetto e di essere molto entusiasta di questa esperienza, che le darà sicuramente modo di farsi conoscere ulteriormente sebbene sia giovanissima. L’esponente di genere alt-pop, nonostante la giovane età, ha già un buon seguito in patria e l’apprezzamento della critica. Ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) S10, conosciuta dai più con il nome d’arte è registrata all’anagrafe come Stien den Hollander (questo il suo nome completo). Da sempre appassionata di musica, la carriera di S10 ha preso il via quando era appena 17enne quando ha avuto modo di firmare il suo primo contratto discografico. Da qui ha spiccato il volo e pubblicato diversi album così come degli EP e delle canzoni. Tra i cantanti in garaSong Contest troviamo anche S10, che rappresenterà i Paesi Bassi, o Olanda se preferite, alla manifestazione. Laha detto di tenere particolarmente al suo progetto e di essere molto entusiasta di questa esperienza, che le darà sicuramente modo di farsi conoscere ulteriormente sebbene sia giovanissima. L’esponente di genere alt-pop, nonostante la giovane età, ha già un buon seguito in patria e l’apprezzamento della critica. Ha ...

Advertising

CorriereCitta : Eurovision 2022, chi è S10 la cantante per i Paesi Bassi: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video di De … - zazoomblog : Chi è S10: canzone cantante Olanda Eurovision 2022 - #canzone #cantante #Olanda #Eurovision - cratete : S10 - De Diepte UUUH AAAAH non vale come ritornello, specie con una strumentale delicata e nebbiosa. Per chi non v… - Linus2k : Ma chi cazzo ha vestito S10??? #turquoisecarpet #Eurovision - MAX_ITA_LT_69 : Forse una piccola speranza che le persone più intelligenti possano capire chi sta guidando la controinformazione in… -