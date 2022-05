Cambia la Champions: ranking e partite, le novità (Di martedì 10 maggio 2022) La Uefa ha deciso che assegnerà due posti extra nella nuova Champions League, che vedrà la luce dalla stagione 2024/25, alle Federazioni dei paesi le cui squadre hanno ottenuto le migliori prestazioni nelle competizioni europee in quella stagione. La Federcalcio europea ha raggiunto dunque un accordo con i club per eliminare l’assegnazione di due posti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 10 maggio 2022) La Uefa ha deciso che assegnerà due posti extra nella nuovaLeague, che vedrà la luce dalla stagione 2024/25, alle Federazioni dei paesi le cui squadre hanno ottenuto le migliori prestazioni nelle competizioni europee in quella stagione. La Federcalcio europea ha raggiunto dunque un accordo con i club per eliminare l’assegnazione di due posti L'articolo

