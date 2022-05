Brividi per Blanco a poche ore dall’Eurovision: “Obbligati a cambiare” | Costretti a lavorare di notte (Di martedì 10 maggio 2022) Il cantante Blanco ha rivelato un dettaglio in vista della partecipazione al prossimo Eurovision con il collega Mahmood La versione del cantante Blanco (Foto ANSA)Blanco sta per vivere uno dei momenti più emozionanti della sua carriera ovvero la partecipazione ai prossimi Eurovision. Sarà per lui una particolare edizione in quanto non solo sarà la prima volta ma sarà anche in una location speciale ovvero la città di Torino. Da regolamento, avendo i Maneskin vinto l’edizione precedente, questo nuovo appuntamento sarà infatti trasmesso in diretta dall’Italia. Se da un lato le regole hanno permesso all’Italia di ottenere una grande occasione, dall’altro hanno procurato non pochi problemi al cantante italiano che dovrà esibirsi con Mahmood. I due artisti sono stati infatti Costretti a cambiare in corsa il ... Leggi su direttanews (Di martedì 10 maggio 2022) Il cantanteha rivelato un dettaglio in vista della partecipazione al prossimo Eurovision con il collega Mahmood La versione del cantante(Foto ANSA)sta per vivere uno dei momenti più emozionanti della sua carriera ovvero la partecipazione ai prossimi Eurovision. Sarà per lui una particolare edizione in quanto non solo sarà la prima volta ma sarà anche in una location speciale ovvero la città di Torino. Da regolamento, avendo i Maneskin vinto l’edizione precedente, questo nuovo appuntamento sarà infatti trasmesso in diretta dall’Italia. Se da un lato le regole hanno permesso all’Italia di ottenere una grande occasione, dall’altro hanno procurato non pochi problemi al cantante italiano che dovrà esibirsi con Mahmood. I due artisti sono stati infattiin corsa il ...

