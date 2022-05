Borsa: Hong Kong crolla in avvio, apre a - 3,51% (Di martedì 10 maggio 2022) La Borsa di Hong Kong apre la seduta con un tonfo in scia alle perdite del Nasdaq superiori al 4%: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute il 3,51%, scivolando a 19.300,68 punti, mentre l'Hong ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Ladila seduta con un tonfo in scia alle perdite del Nasdaq superiori al 4%: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute il 3,51%, scivolando a 19.300,68 punti, mentre l'...

