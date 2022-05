Basket, playoff Serie A2 2021/2022: dominio Udine e San Severo ko anche in gara-2, cronaca e tabellino (Di martedì 10 maggio 2022) Udine domina su San Severo anche in gara-2 e porta sul 2-0 la Serie di quarti di finale dei playoff di Serie A2 2021/2022 di Basket. I padroni di casa passano col punteggio di 84-54 e adesso hanno a disposizione tre match point per approdare in semifinale. Adesso la Serie si sposta però in terra pugliese e la Allianz Pazienza dovrà ottenere due vittorie per prolungare a gara-5 lo scontro con Apu Old Wild West. dominio dei padroni di casa fin dalle battute iniziali. I friulani allungano subito con Walters, protagonista nelle fasi iniziali, quindi Tortù mantiene in linea di galleggiamento i pugliesi comunque sotto 18-9 dopo il primo quarto. Nel secondo parziale ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022)domina su Sanin-2 e porta sul 2-0 ladi quarti di finale deidiA2di. I padroni di casa passano col punteggio di 84-54 e adesso hanno a disposizione tre match point per approdare in semifinale. Adesso lasi sposta però in terra pugliese e la Allianz Pazienza dovrà ottenere due vittorie per prolungare a-5 lo scontro con Apu Old Wild West.dei padroni di casa fin dalle battute iniziali. I friulani allungano subito con Walters, protagonista nelle fasi iniziali, quindi Tortù mantiene in linea di galleggiamento i pugliesi comunque sotto 18-9 dopo il primo quarto. Nel secondo parziale ...

Advertising

sportface2016 : #Basket playoff #SerieA2, dominio #Udine e #SanSevero ko anche in gara-2 - pistoiasport : Pistoia Basket - Cento, gara 2 playoff: il tabellino LIVE - pistoiasport : Pistoia Basket - Cento, gara 2 playoff: il tabellino LIVE - zazoomblog : LIVE – Pistoia-Cento 42-61 gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Pistoia-Ce… - zazoomblog : LIVE – Pistoia-Cento 39-48 gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Pistoia-Ce… -