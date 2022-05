Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2022 ore 15:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Viabilità DEL 9 MAGGIO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ATTENZIONE EPR CHI TRANSITA SULLA REGIONALE DI FIUGGI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 12+800 CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI ALATRI NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA PRENESTINA NEI PRESSI DEL RACCORDO; RESTANDO SULLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE DI ASTRAL SPA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022)DEL 9 MAGGIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE EPR CHI TRANSITA SULLA REGIONALE DI FIUGGI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 12+800 CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI ALATRI NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA PRENESTINA NEI PRESSI DEL RACCORDO; RESTANDO SULLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI; IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE DI ASTRAL SPA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ ...

