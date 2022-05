Una vita anticipazioni: Anabel spedita in convento, Miguel e Daniela che passione! (Di lunedì 9 maggio 2022) Felipe e Liberto non si aspettavano proprio di dover assistere a un faccia a faccia in strada tra Marcos e Aurelio eppure è successo, i due sono persino arrivati a puntarsi addosso, l’uno contro l’altro, una pistola. Come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 maggio 2022. Andrà in onda come sempre domani alle 14,10 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1384 di Acacias 38 e scopriremo se grazie all’intervento di Felipe, lo scontro tra i due uomini non finirà in tragedia…Vediamo quindi le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani di Una vita, eccole per voi. Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 maggio 2022 Anche Genoveva si ritrova in piazza ad assistere allo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Felipe e Liberto non si aspettavano proprio di dover assistere a un faccia a faccia in strada tra Marcos e Aurelio eppure è successo, i due sono persino arrivati a puntarsi addosso, l’uno contro l’altro, una pistola. Come andrà a finire? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 maggio 2022. Andrà in onda come sempre domani alle 14,10 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1384 di Acacias 38 e scopriremo se grazie all’intervento di Felipe, lo scontro tra i due uomini non finirà in tragedia…Vediamo quindi leche ci rivelano la trama della puntata di domani di Una, eccole per voi. Una: la trama di domani 10 maggio 2022 Anche Genoveva si ritrova in piazza ad assistere allo ...

