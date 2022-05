Ultime Notizie – Scontro tra monopattino e auto a Roma, morto ragazzo di 24 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Un 24enne è morto ieri sera in un incidente con un’auto in viale di Tor di Quinto, all’altezza del civico 119, a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del III Gruppo Nomentano. Nello Scontro, poco dopo le 22, tra un monopattino e una Dacia Sandero è morto il 24enne che viaggiava sul monopattino. Il conducente dell’automobile è stato condotto all’ospedale Sant’Andrea in stato di shock. Per lui sono stati richiesti esami tossicologici di rito. Indagini sono in corso da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono stati posti sotto sequestro entrambi i mezzi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Un 24enne èieri sera in un incidente con un’in viale di Tor di Quinto, all’altezza del civico 119, a. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del III Gruppo Nomentano. Nello, poco dopo le 22, tra une una Dacia Sandero èil 24enne che viaggiava sul. Il conducente dell’mobile è stato condotto all’ospedale Sant’Andrea in stato di shock. Per lui sono stati richiesti esami tossicologici di rito. Indagini sono in corso da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono stati posti sotto sequestro entrambi i mezzi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

