**Ucraina: padre bimbo scomparso a Odessa, ‘non ho più notizie di mio figlio'** (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Lancio un appello disperato: dall'inizio della guerra in Ucraina non ho più notizie di mio figlio di 9 anni. Chiedo alle autorità locali di non ostacolare le nostre ricerche, vorrei avere almeno la conferma che sia vivo e stia bene”. Così Giovanni Arcangeli, l'uomo che accusa l'ex moglie, una cittadina ucraina alla quale è stata tolta la potestà genitoriale, di sequestro di persona e maltrattamenti del minore. L'uomo non ha più notizie del figlio dal 23 febbraio scorso quando si trovava a Belgorod Dnestrovskij in provincia di Odessa, zona ora al centro della guerra e dei bombardamenti russi. L'uomo, assistito dall'avvocato Gianluigi Scala, ha depositato un esposto in Procura, a Roma, dove è stato aperto un fascicolo . “La situazione si è ulteriormente complicata dopo che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Lancio un appello disperato: dall'inizio della guerra in Ucraina non ho piùdi miodi 9 anni. Chiedo alle autorità locali di non ostacolare le nostre ricerche, vorrei avere almeno la conferma che sia vivo e stia bene”. Così Giovanni Arcangeli, l'uomo che accusa l'ex moglie, una cittadina ucraina alla quale è stata tolta la potestà genitoriale, di sequestro di persona e maltrattamenti del minore. L'uomo non ha piùdeldal 23 febbraio scorso quando si trovava a Belgorod Dnestrovskij in provincia di, zona ora al centro della guerra e dei bombardamenti russi. L'uomo, assistito dall'avvocato Gianluigi Scala, ha depositato un esposto in Procura, a Roma, dove è stato aperto un fascicolo . “La situazione si è ulteriormente complicata dopo che la ...

Advertising

matteosalvinimi : Le parole del Santo Padre si confermano sagge e preziose: mi auguro che tutti i leader ci riflettano con grande att… - rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Si è offerta la disponibilità del Santo Padre di andare a Mosca, di incontrare personalmente Putin, aspe… - TV7Benevento : **Ucraina: padre bimbo scomparso a Odessa, ‘non ho più notizie di mio figlio’** - - VercesiErnesto : RT @matteosalvinimi: Le parole del Santo Padre si confermano sagge e preziose: mi auguro che tutti i leader ci riflettano con grande attenz… -