“Ti penso e mi manca il respiro”. Mara Venier, il dolore per la grave perdita che l’ha segnata (Di lunedì 9 maggio 2022) Non sono state ore facili per Mara Venier, che comunque ha condotto in maniera impeccabile la puntata dell’8 maggio di ‘Domenica In’. Ma c’è qualcosa che ancora la turba particolarmente e proprio nella giornata che celebrava la festa della mamma, la conduttrice televisiva ha fatto commuovere proprio tutti con un post sui social network. Parole bellissime e allo stesso tempo strazianti quelle scelte dalla donna, che non riesce proprio a dimenticare di aver perso una figura fondamentale. Alcuni mesi fa Mara Venier si era soffermata sulla mamma deceduta: “Ho pianto tutta la sera, non riuscivo ad andarci. Ci ho messo sette anni, semplicemente non ce la facevo. Troppo, troppo dolore. Però ieri sono tornata a Venezia e prima di venire qui mi sono fermata al cimitero per la prima volta da quando lei se n’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Non sono state ore facili per, che comunque ha condotto in maniera impeccabile la puntata dell’8 maggio di ‘Domenica In’. Ma c’è qualcosa che ancora la turba particolarmente e proprio nella giornata che celebrava la festa della mamma, la conduttrice televisiva ha fatto commuovere proprio tutti con un post sui social network. Parole bellissime e allo stesso tempo strazianti quelle scelte dalla donna, che non riesce proprio a dimenticare di aver perso una figura fondamentale. Alcuni mesi fasi era soffermata sulla mamma deceduta: “Ho pianto tutta la sera, non riuscivo ad andarci. Ci ho messo sette anni, semplicemente non ce la facevo. Troppo, troppo. Però ieri sono tornata a Venezia e prima di venire qui mi sono fermata al cimitero per la prima volta da quando lei se n’è ...

