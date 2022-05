The Telegraph: Hamilton è impantanato nella mediocrità, prima o poi esploderà (Di lunedì 9 maggio 2022) Lewis Hamilton è impantanato nella mediocrità. E’ solo una questione di tempo: prima o poi esploderà. Lo scrive, su The Telegraph, Oliver Brown che descrive il campione di Formula 1 parecchio agitato di fronte al sorpasso del 24enne George Russell, suo compagno di squadra, nell’ultimo Gran Premio. Mentre lo vedeva avanzare nel suo specchietto retrovisore, per Hamilton è arrivato il momento del pit stop. “È possibile rilevare il panico nella voce del sette volte campione del mondo quando, in un conciso scambio con l’ingegnere di gara Pete Bonnington sulla strategia delle gomme, ha gridato: “Cederò la posizione a George, di sicuro”. E così è stato, infatti. Per Hamilton si tratta del peggior incubo possibile. “Maggiore è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Lewis. E’ solo una questione di tempo:o poi. Lo scrive, su The, Oliver Brown che descrive il campione di Formula 1 parecchio agitato di fronte al sorpasso del 24enne George Russell, suo compagno di squadra, nell’ultimo Gran Premio. Mentre lo vedeva avanzare nel suo specchietto retrovisore, perè arrivato il momento del pit stop. “È possibile rilevare il panicovoce del sette volte campione del mondo quando, in un conciso scambio con l’ingegnere di gara Pete Bonnington sulla strategia delle gomme, ha gridato: “Cederò la posizione a George, di sicuro”. E così è stato, infatti. Persi tratta del peggior incubo possibile. “Maggiore è ...

