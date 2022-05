Si accascia durante la partita, calciatore muore a 27 anni. Dimitri stava per diventare papà (Di lunedì 9 maggio 2022) Si è accasciato per terra durante la partita dei play off. È morto Dimitri Roveri, il capitano del Quingentole. Il calciatore di 27 anni ha avuto un malore oggi a Casalpoglio, in provincia di Mantova. Si tratta di un calciatore dilettante e considerato di grande talento: ha accusato un malore, oggi pomeriggio, durante una partita ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano. Dimitri, 27 anni, attaccante e capitano del Quingentole, stava disputando la partita dei play off del campionato Uisp Open League di Mantova sul campo del Casalpoglio, frazione di Castel Goffredo, nel mantovano. Ad un tratto, si è accasciato privo ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 9 maggio 2022) Si èto per terraladei play off. È mortoRoveri, il capitano del Quingentole. Ildi 27ha avuto un malore oggi a Casalpoglio, in provincia di Mantova. Si tratta di undilettante e considerato di grande talento: ha accusato un malore, oggi pomeriggio,unaed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano., 27, attaccante e capitano del Quingentole,disputando ladei play off del campionato Uisp Open League di Mantova sul campo del Casalpoglio, frazione di Castel Goffredo, nel mantovano. Ad un tratto, si èto privo ...

Advertising

RADIOBRUNO1 : Per il 27enne non c'è stato nulla da fare #Mantova #Casalpoglio #Quingentole #malore #decesso #RadioBruno #9maggio… - irbaf7 : RT @QLexPipiens: Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni gravi ht… - camaino1967 : RT @QLexPipiens: Mantova, calciatore di 27 anni si accascia per terra per un malore durante la partita: è ricoverato in condizioni gravi ht… - DAELiguria : Si accascia durante la partita, calciatore muore a 27 anni. Dimitri stava per diventare papà - Leggo… - lillydessi : Si accascia durante la partita, calciatore muore a 27 anni. Dimitri stava per diventare papà -… -