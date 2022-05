Advertising

sportli26181512 : Lazio, la probabile formazione anti-Sampdoria: dubbi per Sarri: Il tecnico si porta dietro un ballottaggio in difes… - SampNews24 : Allenamento #Lazio: out #Pedro. Ballottaggio a centrocampo per la #Sampdoria - infoitsport : Sampdoria, dubbi anti-Genoa: staffetta Sabiri-Damsgaard, Ekdal dal 1', ballottaggio Augello -

Calciomercato.com

Occhio, però, a quanto accade poco più su, in classifica: lo Spezia e in particolare la(... Verdi vince ilcon Bonazzoli dal 1'. In difesa ci sarà spazio ancora per Gyomber, ...... contro lala Lazio scenderà in campo con il canonico 4 - 3 - 3. Nonostante le incertezze di La Spezia, tra i pali ci sarà ancora Strakosha . Davanti al portiere albanese il... Sampdoria, un ballottaggio in difesa Lunedì la Sampdoria è attesa da una partita cruciale. A Marassi arriva la Fiorentina, e i blucerchiati si giocheranno la permanenza in Serie A al cospetto dei viola. Per farlo, Giampaolo dovrà risolve ...La Lazio ha battuto per 2-0 la Sampdoria di Marco Giampaolo grazie alle reti di ... il primo riguarda il compagno di Acerbi al centro del reparto arretrato. L'EUROPA: CI SONO DUE BALLOTTAGGI PER SARRI ...