(Di lunedì 9 maggio 2022) Una nuova esperienza internazionale attendedal 12 al 14 Maggio prossimi. La giovane testimonial della Fondazione Ricerca per la Fibrosi Cistica (FFC) sarà infatti al via del Rally delle, terza gara e prima su asfalto nel Calendario del Campionato Europeo 2022, dopo il Rally di Fafe e il Rally delle Azzorre, entrambi Source

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Tra gli altri nomi citiamo Simone Tempestini , Simon Wagner , Javier Pardo , l'esordio stagionale di Yoann Bonato (ovviamente su Citroen C3 Rally2, vettura guidata anche da). Nell'...Ora aspetto il farmaco che può risolvere i miei problemi" "Sei tutti i limiti che superi" , è un adesivo sul cruscotto della Citroen C3 chelancia su sterrati, rocce, ghiacci, nel ... Rachele Somaschini si prepara a debuttare alle Canarie Il prossimo weekend sarà di nuovo European Rally Championship. Si va alle Canarie per il primo appuntamento interamente su asfalto del campionato continentale. Sono gli 18 equipaggi registrati su vet ...Una nuova esperienza internazionale attende Rachele Somaschini dal 12 al 14 Maggio prossimi. La giovane testimonial della Fondazione Ricerca per la Fibrosi Cistica (FFC) sarà infatti al via del Rally ...