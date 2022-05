Pd | Palmieri | confronto aperto con associazioni su bando canili

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – “Parlare con chi ogni giorno dedica le sue giornate agli animali ci consente di creare dei contenuti di qualità ed efficaci, fornendo un valido contributo all’Assessorato per la successiva elaborazione. Così diamo il dovuto peso ad un tema fondamentale per il benessere degli animali e dei cani in particolare, vale a dire ilche assicurerà la gestione delle strutture capitoline di accoglienza a partire dal 2023”. Così Giammarco, presidente della commissione Ambiente in Campidoglio. “In coerenza con la strategia di condivisione che quest’amministrazione ha scelto, anche in questo campo riteniamo non solo indispensabile ma del tutto funzionale il dialogo con leche si dedicano alla cura degli animali e che oggi abbiamo voluto incontrare in Commissione Ambiente per raccoglierne le proposte.” “Nel corso ...