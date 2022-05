Parole di musica, aspettando la Notte dei Musei (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – aspettando la Notte dei Musei. Domani, martedì 10 maggio 2022, alle ore 10.30, presso l’ex Carcere Borbonico in via Dalmazia22, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione programmata per sabato 14 maggio. Intanto mercoledì 11 maggio s’alza il sipario sulla rassegna editoriale, curata da Fiorella Taglialatela, dal titolo Parole di musica. In cartellone sei incontri da maggio ad ottobre, che coniugano la presentazione dei volumi con interventi musicali sul repertorio tematizzato. Nell’Aula Mazzotta del Conservatorio, alle 16.30, il Maestro Vincenzo Gualtieri, insieme a Luigino Pizzaleo, analizzeranno “Il pensiero ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –ladei. Domani, martedì 10 maggio 2022, alle ore 10.30, presso l’ex Carcere Borbonico in via Dalmazia22, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione programmata per sabato 14 maggio. Intanto mercoledì 11 maggio s’alza il sipario sulla rassegna editoriale, curata da Fiorella Taglialatela, dal titolodi. In cartellone sei incontri da maggio ad ottobre, che coniugano la presentazione dei volumi con interventili sul repertorio tematizzato. Nell’Aula Mazzotta del Conservatorio, alle 16.30, il Maestro Vincenzo Gualtieri, insieme a Luigino Pizzaleo, analizzeranno “Il pensiero ...

