Parata 9 maggio a Mosca: lo zar Putin vola basso. Ecco perché (Di lunedì 9 maggio 2022) La Parata della Vittoria a Mosca I l tanto temuto salto di qualità non c'è stato. Niente dichiarazione di guerra all' Ucraina che metta fine alla farsa dell'operazione speciale e apra alla ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ladella Vittoria aI l tanto temuto salto di qualità non c'è stato. Niente dichiarazione di guerra all' Ucraina che metta fine alla farsa dell'operazione speciale e apra alla ...

Advertising

fanpage : Un discorso brevissimo, una parata sottotono, nessun segnale di escalation e anzi un piccolo spiraglio alle trattat… - ilfoglio_it : Il 9 maggio dell'Europa contro la parata di Putin. Oggi il discorso di Emmanuel Macron per affermare la superiorità… - Corriere : ?? Secondo fonti britanniche, il presidente russo potrebbe usare la «parata della vittoria» non per dichiarare la co… - tempoweb : 'È come Hitler' La parata di #Zelensky a #Kiev Così maledice #Putin nella #PiazzaRossa #9maggio… - infoitinterno : La parata militare di Mosca per il 9 maggio: gli «eroi dell’operazione speciale» in Ucraina sfilano sulla Piazza Ro… -