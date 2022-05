Papa Francesco ai cattolici Lgbt: “La Chiesa non vi rifiuta. Se è ‘selettiva’ diventa una setta” (Di lunedì 9 maggio 2022) La Chiesa non deve rifiutare i cattolici Lgbt, perché è “madre” e “chiama insieme tutti i suoi figli”. Rispondendo per iscritto a tre domande del padre gesuita James Martin riguardanti i cattolici Lgbt, a proposito di cosa direbbe a uno di loro “che ha subito un rifiuto dalla Chiesa”, Papa Francesco scrive: “Vorrei che lo riconoscessero non come ‘il rifiuto della Chiesa’, ma piuttosto di ‘persone nella Chiesa’”. Ripercorrendo la parabola degli invitati alla festa citata nei vangeli di Matteo e Luca (“I giusti, i peccatori, i ricchi e i poveri, ecc…”), Bergoglio continua: “Una Chiesa ‘selettiva’, di ‘sangue puro’, non è la Santa Madre Chiesa, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Lanon devere i, perché è “madre” e “chiama insieme tutti i suoi figli”. Rispondendo per iscritto a tre domande del padre gesuita James Martin riguardanti i, a proposito di cosa direbbe a uno di loro “che ha subito un rifiuto dalla”,scrive: “Vorrei che lo riconoscessero non come ‘il rifiuto della’, ma piuttosto di ‘persone nella’”. Ripercorrendo la parabola degli invitati alla festa citata nei vangeli di Matteo e Luca (“I giusti, i peccatori, i ricchi e i poveri, ecc…”), Bergoglio continua: “Una, di ‘sangue puro’, non è la Santa Madre, ma ...

