Orsini dice di voler denunciare La Stampa per l’articolo sul curriculum (Di lunedì 9 maggio 2022) La questione del curriculum di Alessandro Orsini era stata sollevata dal quotidiano La Stampa che, in un articolo a firma di Claudio Gatti, aveva riportato le opinioni di alcuni docenti universitari italiani, secondo cui il professore della Luiss non avrebbe avuto le competenze necessarie per parlare dei temi che affronta ormai periodicamente in diverse trasmissioni italiane, sulla situazione internazionale e sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ora, Orsini – ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti – torna su quell’articolo e minaccia di denunciare La Stampa. LEGGI ANCHE > L’esposizione mediatica di Orsini e la sospensione del suo osservatorio alla Luiss curriculum di Orsini, il docente si ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 9 maggio 2022) La questione deldi Alessandroera stata sollevata dal quotidiano Lache, in un articolo a firma di Claudio Gatti, aveva riportato le opinioni di alcuni docenti universitari italiani, secondo cui il professore della Luiss non avrebbe avuto le competenze necessarie per parlare dei temi che affronta ormai periodicamente in diverse trasmissioni italiane, sulla situazione internazionale e sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ora,– ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti – torna su quele minaccia diLa. LEGGI ANCHE > L’esposizione mediatica die la sospensione del suo osservatorio alla Luissdi, il docente si ...

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Ogni volta che un paese dice di voler entrare nella Nato io piango e lo considero come un crimine nei conf… - matteograndi : Cosa posso dire oggi per far parlare di me? Dò ragione a Orsini, nascondendomi dietro alle parole di Barbero (che p… - GiovaQuez : Orsini: 'Il governo Draghi la fa sempre franca. Il problema è il governo Draghi che non si assume la responsabilità… - Antonio53976029 : @MT_Meli_ Orsini (e non solo) lo dice da 2 mesi. Questo tizio si è svegliato adesso - MelanyHamilton_ : ah. poi dice orsini. (nb. orsini è un saltimbanco, putin fa schifo, la russia è aggressore l’ucraina aggredita…sai… -